Fonseca: «Sempre sentito fiducia del Milan. La mia ricetta per vincere»

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Milan Paulo Fonseca nella conferenza stampa di vigilia del derby contro l’Inter.

Dopo la sconfitta contro il Liverpool si sono viste foto che hanno dimostrato unione, compattezza…

Sì. C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per cercare di fare meglio. La soluzione adesso è lavorare per imparare e cercare di fare meglio.

C’è il derby: rappresenta l’occasione più grande o la partita più complicata?

Noi partiamo per giocare una squadra molto forte, può essere una partita importante per me. Abbiamo tanto da guadagnare in questa partita perché mi sembra che noi dobbiamo pensare positivamente. Se vinciamo può essere una cosa importante per noi in questo momento.

Fonseca, quali sono le sue sensazioni riguardo il suo futuro?

Io non penso a questo. C’è la partita con l’Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti.

Cosa vi siete detti con Ibra? Lui ti ha ribadito la sua fiducia?

Ho sentito sempre fiducia nel mio lavoro da parte della società. Capisco la curiosità quando Zlatan viene qua, ma non parlo di quello che ci diciamo. È sempre positivo, è la normalità: Zlatan è stato qui come ci è stato le altre volte.

Si vede poco la sua idea di calcio. Quale ritiene che sia il problema?

Io posso avere tanti motivi per spiegarlo, ma non voglio trovare scuse. Voglio affrontare quello che sta succedendo col lavoro, parlando con i miei giocatori per capire cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo dei buoni momenti ma non abbiamo continuità. Quello che devo dire, che sento, è che la squadra cresce tutti i giorni. Dobbiamo avere continuità per arrivare dove voglio io. Se abbiamo bisogno di tempo, sì. È vero che Abraham è arrivato adesso, non abbiamo avuto per tanto tempo tutta la squadra, ma non voglio trovare scuse. Voglio concentrarmi sul lavoro.

C’è qualcosa che non rifarebbe dall’arrivo al Milan ad oggi? No. Io faccio quello in cui credo. Non posso fare quello in cui non credo. Continuo a credere in quello che io penso debba essere una squadra e continuo a lavorare in quello in cui credo. Qualcosa che ha visto dopo il Liverpool le fa dire che il derby sarà la partita della svolta nell’atteggiamento dei giocatori? Non dico bugie. Stavamo parlando di questo adesso. Oggi arrivo qui, derby, partita difficile… Ma arrivo qui con fiducia. Un conto è se sentiamo che i giocatori sono tristi, non a loro agio. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere questa settimana di lavoro, poi non posso arrivare qui e non trasmettere fiducia. La verità è che questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici. E quindi vado verso la partita con fiducia, non posso fare altrimenti. Ed è per questo che ho fiducia nel futuro, non posso dire altre cose perché questa è la verità. La fiducia che sente la porterà ad avere un atteggiamento tattico comunque aggressivo? Ovviamente per ogni partita abbiamo strategie diverse. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, abbiamo preparato la partita in funzione degli avversari che sono fortissimi. Una cosa non so fare: dare la palla alle altre squadre. Vogliamo giocare, vogliamo avere l’iniziativa, vogliamo dominare quando possiamo farlo, vogliamo difendere bene perché la squadra ha fatto bene collettivamente. Vogliamo preparare la partita in funzione dell’avversario che abbiamo domani. Ritiene di aver ricevuto dalla società una buona squadra o un’ottima squadra? Ho ricevuto quello che avevamo previsto per formare una squadra fortissima. Siamo già una squadra fortissima? No. Due Milan: quello di Parma e quello del primo tempo di Roma. È possibile una terza versione che faccia bene entrambe le fasi? Perché pensi che contro la Lazio, nel primo tempo, non abbiamo concesso niente? Perché abbiamo avuto la palla, e quando abbiamo la palla non difendiamo. Questa è la verità, questa è la differenza. Siamo stati vicini, compatti, ma abbiamo la palla. In questo momento il Milan non sembra avere cuore, testa e organizzazione… Come si fa a vincere il derby? Facendo più gol dell’Inter, è così che si vince una partita.