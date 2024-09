Fonseca prova la sorpresa anti Inter: il Milan cambia modulo – Sky

Fonseca prova il tutto per tutto per Inter-Milan. Durante l’ultimo allenamento, il tecnico portoghese ha provato un nuovo modulo.

NUOVO MODULO – Paulo Fonseca si gioca il suo futuro domani sera contro l’Inter. Il tecnico portoghese, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa qualche minuto prima di Simone Inzaghi, ha provato durante l’ultimo allenamento di oggi un nuovo modulo: ossia il 4-4-2. Quindi, in campo due punte: Morata con Abraham. L’inserimento del doppio centravanti, condurrebbe in panchina l’inglese Loftus Cheek. Fonseca rimane in bilico e in caso di sconfitta contro i cugini dell’Inter preparerà le valigie e lascerà Milano. Nel dettaglio l’esperimento di Fonseca.

Inter-Milan, Fonseca e il nuovo esperimento: la probabile formazione

NOVITÀ – In vista del derby, dunque, Fonseca le prova tutte. In difesa, Calabria va verso il forfait: Emerson Royal prenderà il suo posto sulla fascia destra. In difesa, Pavlovic verso la panchina, con Gabbia e Tomori candidati per una maglia dal primo minuto. Poi a sinistra Theo Hernandez. Ma la novità è proprio a centrocampo e in attacco: fuori Loftus-Cheek e centrocampo a due formato da Reijnders e Fofana. Si tratta di un 4-4-2 che può trasformarsi anche in 4-2-4, visti gli esterni Leao a sinistra e Pulisic a destra. La probabile formazione secondo Peppe Di Stefano di Sky Sport:

(4-4-2): Maignan; Royal, Tomori, Gabbia, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham