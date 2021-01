Fonseca prepara i titolari per Roma-Inter: quattro i ritorni in formazione

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Secondo quanto riporta Angelo Mangiante, inviato di “Sky Sport” a Trigoria, Paulo Fonseca prepara i titolari per la sfida di domenica contro l’Inter. Ben quattro, infatti, saranno i ritorni rispetto alla partita vinta dalla Roma contro il Crotone.

RITORNI – Dopo un massiccio turnover nella sfida vinta per 1-3 contro il Crotone, Paulo Fonseca torna ad affidarsi ai suoi titolarissimi in vista della sfida contro l’Inter. Come riporta Angelo Mangiante, inviato di “Sky Sport” a Trigoria, il tecnico portoghese ha già in mente i quattro “ritorni”: «Nella Roma torna sicuramente Dzeko al posto di Borja Mayoral e si rivedrà Spinazzola a sinistra. Ci saranno inoltre altri due giocatori freschi: Lorenzo Pellegrini alle spalle di Dzeko e il ritorno da titolare di Veretout al fianco del giovane Villar in regia».