Fonseca mette nel mirino l’Inter, due top pronti a essere protagonisti – Sky

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Verona

Stando a quanto riporta Paolo Assogna – inviato di “Sky Sport” a Trigoria – Paulo Fonseca si affiderà a due dei suoi senatori per la sfida tra la sua Roma e l’Inter, ovvero Jordan Veretout ed Edin Dzeko.

A RIPOSO – Continua ad avvicinarsi il big match di domenica tra Roma e Inter. Un incontro molto importante, sia per i giallorossi che devono continuare la loro marcia in campionato, sia per i nerazzurri che devono riprendersi dopo la brutta battuta d’arresto a Genova contro la Sampdoria. Secondo l’inviato a Trigoria Paolo Assogna, Paulo Fonseca ha già in mente i due uomini decisivi su cui puntare per la partita: «Veretout e Dzeko hanno riposato ieri contro il Crotone, ma saranno sicuramente protagonisti contro Intere Lazio. È stato bravo Fonsecaa tenere sulla corda tutti, così come Cristante e Borja Mayoral a rispondere sul campo».