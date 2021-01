Fonseca: “Inter squadra con grandi individualitÃ . Non possiamo sbagliare”

Fonseca: “Inter squadra con grandi individualità. Non possiamo sbagliare”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter ha presentato la sfida ai nerazzurri, in programma domani alle 12:30. Di seguito le sue dichiarazioni

DETTAGLI – Paulo Fonseca presenta Roma-Inter: «I nerazzurri hanno grandi giocatori e grandi individualità. Secondo me è una grande squadra e con un identità molto forte, facile da capire come gioca ma è molto difficile da contrastare. È una squadra collettivamente forte, ma abbiamo preparato bene la partita pensando a situazioni individuali che sappiamo in cui sono forti. Spinazzola? Ha recuperato, sta bene. Si è allenato bene in questi giorni e giocherà domani. Roma in lotta per lo scudetto in caso di vittoria? Dico quello che ho sempre detto, pensare partita dopo partita. Non è giusto pensare più in là in questo momento. Cosa serve per battere i nerazzurri? È un tipo di partite che si decide sui dettagli, non possiamo sbagliare. Dobbiamo essere rigorosi difensivamente e cercare gli spazi che vogliamo in attacco. Mirante? Non sta bene, non si è allenato, giocherà Pau Lopez. Abbiamo preparato bene la partita, la squadra ha fiducia, ci siamo allenati bene. L’Inter gioca molto sulle due punte e gioca sulla profondità, ma in Italia giocano così tutte le squadre. Assenza dei tifosi? Ci avrebbero aiutato, in partite così si crea un bell’ambiente».