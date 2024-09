Fonseca, esonero prima di Inter-Milan? Scenari e 4 eventuali eredi!

Paulo Fonseca rischia seriamente di essere licenziato dal Milan già a settembre. Il tecnico portoghese è sulla graticola e domenica c’è il derby contro l’Inter. Il club rossonero valuta quattro allenatori.

SULLA GRATICOLA – Guai in vista per Fonseca, che rischia seriamente di essere esonerato. Come riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, per l’allenatore il derby tra Inter e Milan sarà l’ultima spiaggia. In caso di altro KO, dopo quello di ieri contro il Liverpool, allora il tecnico portoghese sarà esonerato. Il Milan sta già cercando alcuni nomi per sostituirlo. Fonseca in questo avvio di stagione ha raccolto due sconfitte contro Parma in campionato e Liverpool in Champions League, un pareggio contro il Torino e una sola vittoria con il Venezia la scorsa domenica. Si valutano due nomi esteri e due profili italiani.

Fonseca a rischio esonero: Inter-Milan ultima spiaggia. In lizza 4 nomi

INTER-MILAN DECISIVA – Quattro nomi per eventualmente sostituire Fonseca. Due stranieri e due italiani. Per quanto riguarda la pista estera, la dirigenza del Milan valuta il nome di Terzic e quello di Tuchel. Ieri, l’ex allenatore del Borussia Dortmund (il primo) è stato avvisato a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Liverpool. Per quanto riguarda gli italiani, occhio alle quotazioni di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno sulla panchina rossonera, dove ha vinto uno scudetto.