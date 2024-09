Fonseca, derby Inter-Milan già decisivo! Si parla già dei sostituti – CdS

Inter-Milan in programma domani a San Siro alle 20:45 non rappresenta solo un appuntamento cruciale per l’orgoglio rossonero, reduce da ben sei sconfitte di fila, ma potrebbe essere anche l’ultimo atto per Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Il tecnico portoghese scelto da Zlatan Ibrahimovic è già in bilico.

DECISIVO – Paulo Fonseca, arrivato con grandi ambizioni e l’intento di proporre un gioco dominante, si trova adesso a un bivio critico. L’inizio di stagione del Milan è stato disastroso, sia in campionato che in Champions League, e il derby di Milano sembra essere l’ultima opportunità per salvare il suo posto. Dopo poche partite, il Milan di Fonseca ha mostrato segnali preoccupanti. Non solo i risultati non sono arrivati – con prestazioni al di sotto la media sia in Serie A che in Europa – ma l’atteggiamento della squadra ha sollevato dubbi sulla capacità del tecnico di comunicare chiaramente le sue idee tattiche ai giocatori. La squadra appare slegata e incapace di mettere in pratica il calcio offensivo e dominante che Fonseca aveva promesso. L’alto numero di gol subiti e le difficoltà a creare occasioni offensive hanno messo in discussione la scelta sul tecnico portoghese.

Fonseca e la panchina in bilico: i possibili sostituti

SOSTITUTI PRONTI – Contro un’Inter solida e ben organizzata, Fonseca dovrà dimostrare di avere il pieno sostegno del gruppo e trovare una prestazione che vada oltre il semplice risultato. La dirigenza del Milan è consapevole della criticità della situazione e non può permettersi di affrontare il resto della stagione senza alternative valide. Secondo indiscrezioni, il club si è già attivato per cercare potenziali sostituti in caso di sconfitta nel derby. Tra i nomi emersi vi sono quelli di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, e Thomas Tuchel, anche se il suo ingaggio risulterebbe troppo costoso al momento. Altri candidati includono figure di spicco come Massimiliano Allegri, Igor Tudor e Maurizio Sarri, quest’ultimo attualmente monitorato anche dalla Fiorentina, che potrebbe cercare un nuovo tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello