Foggia: “Inter? Volevamo giocarla subito. Benevento, che orgoglio”

Foggia ha parlato della partita contro l’Inter, in calendario alla prima giornata per il Benevento. Il Direttore Sportivo, come riporta il sito ufficiale del club, sottolinea l’orgoglio e l’emozione per il cammino in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PRIMA GIORNATA E CALENDARIO – Pasquale Foggia commenta il calendario di Serie A: «La prima sfida sarà con l’Inter. E’ un peccato doverla recuperare, avremmo voluto giocare subito. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti di una serie A importante, ci saranno sul nostro cammino squadre di grande livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare l’obiettivo della salvezza».