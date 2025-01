Fofana ammonito in Milan-Parma! Salta il derby con l’Inter

Youssouf Fofana non ci sarà in occasione del derby di settimana prossima contro l’Inter. Il centrocampista in Milan-Parma è stato ammonito.

AMMONIZIONE – Al minuto 43 di Milan-Parma il centrocampista Youssouf Fofana ha ricevuto l’ammonizione ed è stato così squalificato per somma di gialli in occasione del derby della prossima settimana. Il giocatore francese ha iniziato da titolare nonostante la diffida, lo stesso accadrà a Denzel Dumfries che rischia per l’Inter. Fofana è stato ammonito per un fallo tattico su un giocatore del Parma involato per una ripartenza veloce. Giusta perciò la decisione del direttore di gara Abisso. Le due squadre hanno concluso il primo tempo sul risultato di 1-1.