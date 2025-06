Il Fluminense recupera due pezzi per l’Inter: tutti a disposizione

Il Fluminense recupera due pezzi importanti in vista dell’Inter, partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club a Charlotte.

RECUPERATI PER GLI OTTAVI DI FINALE – Buone notizie per Renato Gaucho in vista di Inter-Fluminense. Il tecnico brasiliano, che in Italia da giocatore ha militato tra le fila della Roma senza lasciare grossi ricordi, avrà tutta la rosa a disposizione in vista della partita contro i nerazzurri. Come riferisce anche Lance.com, recuperati due pedine importantissime come il veterano ed ex Milan, Chelsea e Psg Thiago Silva, nonché il centrocampista venezuelano Yeferson Soteldo. Il difensore brasiliano, 40 anni, aveva saltato l’ultima partita della fase a gironi contro il Mamelodi per un fastidio muscolare. Secondo allenamento, invece, per Soteldo dopo quello di ieri tra collettivo e individuale.

LE ULTIME – La partita tra Inter e Fluminense è in programma per lunedì sera alle 21 italiane (le 15 locali). Da capire se Renato Gaucho vorrà rischiare sia Thiago Silva che Soteldo. Se i due dovessero partire dalla panchina, allora in difesa, giocherebbero Freytes e Ignacio, mentre a centrocampo, ci sarebbe Keno. Nell’allenamento della vigilia si saprà ovviamente di più sulla formazione della formazione brasiliana.