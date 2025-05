Flick prima dell’Inter: «Gavi ci ha rassicurati. Portiere? Ho scelto»

Parlando nella conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta sul Valladolid, Hansi Flick ha parlato dei due infortuni subiti dal suo Barcellona in vista della partita contro l’Inter. Ovvero Gavi e il canterano Dani Rodriguez. Poi, un commento sulla scelta del portiere

PREPARAZIONE PER IL RITORNO – Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Valladolid. Punti caldi gli infortuni in vista della sfida contro l’Inter e la scelta del portiere, dopo il ritorno dal primo minuto di ter Stegen: «Gavi ha detto che sta bene ma dobbiamo aspettare domani. Dani (Rodriguez, ndr) è molto triste, era la sua prima partita con noi. Gli ho visto fare le cose che volevo e che gli vedo fare anche in allenamento, ora ci prenderemo cura di lui e non appena recupera può tornare ad allenarsi con noi. Per quanto riguarda ter Stegen sono molto contento del suo ritorno (dopo il lungo infortunio, ndr), ma in Champions League e contro il Real Madrid la prossima giornata l’idea è quella di far giocare ancora Szczesny dal primo minuto».