Fiorentina, tris con il Pafos prima dell’Inter! Ora lo scontro diretto

La Fiorentina vince contro il Pafos in UEFA Conference League con il risultato di 3-2. Successo importante prima dello scontro diretto con l’Inter.

SUCCESSO – Se l’Inter ha vinto con il Lipsia per 1-0 la Fiorentina ha risposto allo stesso modo superando l’ostacolo Pafos in UEFA Conference League con il risultato di 3-2. Partita piuttosto agevole per la viola, che non fatica troppo all’Artemio Franchi prima dello scontro diretto di domenica alle ore 18. Christian Kouame si sblocca al minuto 38 dopo un rimpallo che porta la palla a carambolargli sul petto prima di entrare in rete. Nel secondo tempo l’autorete di Goldar su passaggio vincente di Riccardo Sottil sembra chiudere definitivamente i giochi. Al 68′ Jairo riapre la gara, continuata con il gol di Lucas Martinez Quarta su assist del neo-entrato Micheal Kayode. Jaja all’87’ ha segnato il definitivo 3-2. La Fiorentina ritorna a ottenere i 3 punti in Europa dopo aver perso l’ultimo match in Conference League e sale a 9 punti nella classifica generale. Sesto posto e qualificazione sempre più vicina, però il pensiero adesso va al campionato. Raffaele Palladino e la viola hanno la possibilità di continuare la lotta per lo Scudetto, ma dovranno affrontare l’ostacolo più complicato in questo momento: l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri non avranno Benjamin Pavard.