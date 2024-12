Fiorentina, la strategia di Palladino e novità su Adli: le scelte di formazione – TS

La Fiorentina di Raffaele Palladino si appresta a scendere in campo contro l’Inter in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di vertice della Viola. La partita, in programma oggi alle 18:00 al Franchi, rappresenta una ghiotta occasione per i toscani. Ecco le ultime di formazioni e le condizioni legate ad Adli, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport.

MIGLIORI IN CAMPO – La Fiorentina, reduce da un’ottima partenza in campionato, ha oggi l’opportunità di dimostrare di essere una seria contendente per le posizioni di vertice. Il confronto con l’Inter sarà un vero e proprio crash test per Palladino e i suoi, pronti a sfruttare il calore del Franchi per compiere un altro passo verso l’élite della Serie A. Con una vittoria, i gigliati supererebbero i nerazzurri in classifica e si avvicinerebbero ulteriormente al primo posto. Dopo giorni di intensa preparazione, Palladino ha deciso di affidarsi alla formazione tipo, basata sul collaudato 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà David De Gea, autore di prestazioni decisive in diverse occasioni stagionali, tra cui il doppio rigore parato al Milan. In difesa, sulla destra spazio a Dodo, mentre il centro sarà presidiato da Ranieri, che tornerà a indossare la fascia di capitano, e Comuzzo, punto fermo della retroguardia. Sulla sinistra, l’ex Robin Gosens rientrerà da titolare dopo aver saltato la gara di Conference League contro il Pafos per preservarsi in vista del big match.

Fiorentina, centrocampo e attacco e la situazione Adli. Senza un titolare

LA STRATEGIA – A centrocampo, Danilo Cataldi sarà regolarmente in campo dopo aver recuperato una condizione ottimale negli ultimi allenamenti. Ci sarà regolarmente Adli, a riposo in Europa, ha dimostrato di essere uno dei giocatori più influenti della Fiorentina in questa stagione. Sulla trequarti il giovane Bove, che in settimana è stato schierato in una posizione più arretrata ma oggi avrà il compito di garantire qualità e dinamismo sulla fascia sinistra. La trequarti vedrà Colpani sulla destra, Beltran al centro e Kean come terminale offensivo, pronto a sfruttare gli spazi e la sua esplosività. Palladino ha scelto di risparmiarlo nella gara di coppa, facendo giocare Kouamé, proprio per averlo al meglio oggi.

A RIPOSO – L’unico vero assente sarà Gudmundsson, ancora lontano dalla forma migliore. L’islandese non dovrebbe essere convocato, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, e anche in caso di chiamata difficilmente sarà utilizzabile. Palladino preferisce gestirlo con cautela per evitare ricadute, dimostrando ancora una volta l’attenzione ai dettagli che caratterizza il suo lavoro.

Fonte: Tuttosport