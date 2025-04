La Fiorentina soffre col Celje, ma supera il turno: Kean determinante

La Fiorentina pareggia 2-2 con il Celje nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. A segno, per i viola, Rolando Mandragora e Moise Kean.

PRIMA FRAZIONE – La Fiorentina ospita il Celje forte del risultato di 2-1 maturato all’andata dei quarti di finale di Conference League. Il primo tempo vede una squadra ospite provare a complicare la serata dei toscani, con un atteggiamento votato all’attacco per portarsi immediatamente sul punteggio di pareggio complessivo. A trovare il vantaggio sono però i padroni di casa, che trovano la rete al 38′ grazie a un Rolando Mandragora in costante crescita. La frazione si conclude sul punteggio di 1-0, con i toscani consapevoli di non aver ancora chiuso i conti per l’accesso alle semifinali.

Fiorentina rischia, ma Kean accorre in suo salvataggio

SECONDO TEMPO – Nei secondi 45 minuti di gioco, il Celje intensifica il pressing e l’intensità per trovare immediatamente il gol del pareggio. Tale obiettivo viene ad essere effettivamente soddisfatto, al 54′, grazie alla rete di Aljosa Matka. I croati spingono, ancora più fiduciosi di poter portare il match ai supplementari. La pressione offensiva degli ospiti produce i frutti auspicati: al 65′, Klemen Nemanjc sigla il 2-1 che vale il 3-3 complessivo. La Fiorentina ha ora bisogno di un guizzo per risollevarsi dopo il duplice colpo dei rivali. A portarlo in dote non può che essere Moise Kean, che si va a prendere di convinzione il gol del definitivo 2-2 al 67′. Il risultato non cambia più, stante la rete annullata a Luca Ranieri al 79′ a causa di un fuorigioco. I viola si salvano, dunque, approdando per il terzo anno consecutivo alle semifinali di Conference League. Prossimi avversari gli spagnoli del Real Betis.

FIORENTINA-CELJE 2-2

38′ Mandragora (F), 54′ Matka (C), 65′ Nemanjc (C), 79′ Ranieri (F).