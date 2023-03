Fiorentina periodo di forma totale: dopo la sosta c’è l’Inter

La Fiorentina sarà la squadra che l’Inter di Simone Inzaghi affronterà dopo la sosta per le nazionali. I Viola stanno vivendo un periodo di forma.

FORMA – La Fiorentina sta vivendo un ottimo periodo. Dopo la sconfitta contro la Juventus del 12 febbraio, la squadra di Vincenzo Italiano non ha mai perso. Da quella sconfitta sono arrivati 13 punti in 15 partite, l’unico pareggio è quello arrivato nel Derby toscano contro l’Empoli. Battuto il Milan e gestite senza grossi problemi le sfide contro Lecce, Cremonese e Hellas Verona. A questi risultati vanno aggiunti quelli fatti in Conference League. Passaggio del turno contro il Braga con un complessivo di 7-2 e contro il Sivasspor per 5-1. Nella giornata di ieri la Fiorentina ha battuto la Seravezza Pozzi per 5-1 in un’amichevole che ha però portato all’infortuio di Salvatore Sirigu (vedi articolo). Per la squadra di Simone Inzaghi non sarà certo un match da sottovalutare.