Fiorentina, Palladino sfida l’Inter: in campo le certezze. La probabile formazione

La Fiorentina si prepara ad affrontare l’Inter nella prestigiosa sfida di domani, valida per la 14ª giornata di Serie A. Raffaele Palladino, alla guida dei viola, punta su una formazione solida e collaudata, con alcune possibili variazioni legate a condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori chiave. Di seguito la probabile formazione.

VALUTAZIONI – Vigilia di Fiorentina-Inter. Nel consueto 4-2-3-1 disegnato da Raffaele Palladino, torna a presidiare la porta David De Gea, portiere di grande esperienza e garanzia per il reparto arretrato. Davanti a lui, la linea difensiva a quattro sarà composta da Dodo e Robin Gosens sugli esterni, con Comuzzo e Ranieri a protezione centrale. La difesa viola è un punto di forza della squadra, solida e difficile da superare, soprattutto nelle gare casalinghe. A centrocampo, i dubbi maggiori riguardano Yacine Adli e Danilo Cataldi, entrambi in dubbio per problemi fisici. Adli sembra però destinato a stringere i denti e scendere in campo al fianco di Cataldi per garantire dinamismo e qualità in costruzione. In caso di forfait, Edoardo Bove – attualmente schierato nei tre dietro l’unica punta -, potrebbe arretrare nella mediana, con Riccardo Sottil pronto a prendere posto sulla corsia sinistra per aumentare la spinta offensiva. La trequarti sarà guidata dal talento di Andrea Colpani sulla destra e Lucas Beltrán, schierato in posizione centrale per supportare l’attacco. Albert Gudmundsson, non al meglio, potrebbe essere impiegato solo nel finale di gara. Moise Kean nella sua consueta posizione di centravanti.

Fiorentina, la probabile formazione di Palladino

LA STRATEGIA DEL MATCH – Palladino punta a un equilibrio tattico che permetta alla Fiorentina di contenere la forza offensiva dell’Inter e di ripartire con velocità grazie agli esterni. La qualità del pressing e l’attenzione in fase difensiva saranno determinanti contro i nerazzurri. Con il Franchi pronto a sostenere i propri beniamini, la Fiorentina è determinata a giocarsi le proprie carte e a sfruttare eventuali cali di concentrazione degli avversari. Sarà una sfida ad alta intensità, in cui i dettagli potrebbero fare la differenza.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.