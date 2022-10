Fiorentina male finora con le big, scossa con l’Inter? Franchi fattore − CdS

Numeri negativi per la Fiorentina in questo avvio di stagione sia complessivi che nelle sfide contro grandi squadre. Nessuna vittoria in 4 incontri. Intanto il Franchi si carica per il match con l’Inter

BILANCIO − La Fiorentina ha avuto un avvio di annata piuttosto negativo. Cinque i punti in meno rispetto alla scorsa Serie A e anche le prestazioni e il gioco sono calati qualitativamente a dismisura. L’ultima vittoria in campionato è datata 18 settembre contro il Verona. Al momento i viola hanno ottenuto 10 punti con due vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Da rivedere anche lo score contro le big. Finora la Fiorentina ha affrontato Napoli, Juventus, Atalanta e Lazio raccogliendo la miseria di due punti (partenopei e bianconeri). Occhio alla scossa contro l’Inter. Intanto l’Artemio Franchi si carica. Anche questa volta lo stadio supererà quota 32 mila anime viola. Sicuramente un fattore da non sottovalutare soprattutto in partite di cartello.

Fonte: Corriere dello Sport − Ilaria Masini