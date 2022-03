Fiorentina, Italiano senza Bonaventura e con due dubbi di formazione – CdS

La Fiorentina oggi si presenterà a San Siro a caccia di una vittoria che manca da quasi cinque anni. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione legata ai ballottaggi di Vincenzo Italiano.

DUE DUBBI – La Fiorentina non vince contro l’Inter da aprile 2017 nel rocambolesco 5-4 (del Franchi), per farlo Vincenzo Italiano sceglierà l’undici migliore tenendo in considerazione l’assenza già certa di Giacomo Bonaventura a centrocampo. In difesa non cambierà nulla rispetto le ultime uscite: presente Terraciano tra i pali, così come Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo ci saranno Torreira e Castrovilli, ballottaggio aperto tra Duncan e Maleh considerando anche l’assenza di Ambrabat. L’attacco sarà il vero ago della bilancia, con Piatek al nel ruolo di centravanti, sarà supportato da Gonzalez e Ikoné, anche se Sottil e Saponara insidiano il francese in attacco. Cabral pronto a subentrare a partita in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini

