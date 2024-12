Fiorentina-Inter, un vero e proprio scontro diretto: trasferta chiave

Fiorentina-Inter apre alle ore 18 il mese di dicembre, l’ultimo del 2024 e ricchissimo di partite. Ancora in trasferta, come a Verona, per proseguire il percorso: ma stavolta si tratta di uno scontro diretto.

SFIDA APERTA – Appaiate in classifica a 28 punti, -1 dal Napoli che scenderà in campo a Torino tre ore prima. Fiorentina-Inter può valere o la testa della classifica in solitaria o la possibilità di restare in scia ai partenopei. E per questo è uno scontro diretto di altissimo profilo. L’Inter è ripartita dopo la sosta con due vittorie senza subire gol, lo scintillante 0-5 di Verona e il comunque pesante 1-0 sul RB Lipsia. La Fiorentina ha vinto le ultime sette in campionato, dove non perde addirittura dal 15 settembre. Numeri che certificano come non ci sia margine per sottovalutare l’avversario, in un campo storicamente mai amico. Ma che proprio per questo fa sì che vincere valga ancora di più.

Fiorentina-Inter tra recuperi e il solito numero di assenti

CHI RIENTRA? – Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Francesco Acerbi no, Davide Frattesi sì. Come al solito Simone Inzaghi deve fare la conta dei disponibili, perché da inizio stagione le assenze sono sempre state numerose. Martedì si è aggiunto il difensore francese, per l’ennesimo infortunio muscolare degli ultimi cinque mesi, e questo dà campo libero a Yann Bisseck. Poi c’è la questione Lautaro Martinez: finora più scintillante con l’Argentina che in nerazzurro, ha deciso l’ultimo Fiorentina-Inter e ha la carica per dimostrare che la mancata candidatura al premio The Best sia un errore della FIFA. Nella Fiorentina, Raffaele Palladino deve decidere se rischiare o meno chi poteva essere dall’altra parte: Albert Gudmundsson. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Fiorentina-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.