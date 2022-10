Fiorentina-Inter, un esordio speciale per i nerazzurri allo stadio A. Franchi!

Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi (QUI le ultime). La squadra nerazzurra insegue la terza vittoria consecutiva in campionato mentre la Fiorentina vuole rifarsi dopo l’1-1 con il Lecce. Skriniar e compagni presenteranno ufficialmente la nuova terza maglia

ESORDIO – Fiorentina-Inter si giocherà alle 20.45 in un Artemio Franchi che viaggia verso il sold-out. La squadra di Simone Inzaghi insegue la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Sassuolo e Salernitana mentre i viola vogliono rialzare la testa dopo il deludente pari con il Lecce. Il tecnico interista sembra orientato ad apportare poche modifiche alla squadra puntando su Joaquin Correa in attacco. Inoltre il match sarà l’occasione per far esordire la nuova terza maglia gialla, presentata pochi giorni fa dall’Inter (vedi articolo)l.