Fiorentina-Inter, un dubbio in difesa per Inzaghi. I favoriti sulle fasce

Domani Inter in campo in casa della Fiorentina per il match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Il punto sulla probabile formazione della squadra di Simone Inzaghi.

FIORENTINA-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi confermerà Andre Onana in porta al posto di Samir Handanovic. In difesa probabile rientro di Alessandro Bastoni dal primo minuto e ballottaggio tra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, con favorito l’olandese, anche se non è escluso l’impiego di Danilo D’Ambrosio. A centrocampo in campo Hakan Calhanoglu con ai lati Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Sulle fasce favoriti Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez–Edin Dzeko.

Fonte: Sport.Sky.it