Fiorentina-Inter, tutti gli indisponibili per il recupero della 14ª giornata

Per Fiorentina-Inter Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano dovranno obbligatoriamente fare a meno dei giocatori arrivati nel mercato di gennaio. Ecco la lista degli indisponibili per il match di recupero della 14ª giornata di Serie A.

LA REGOLA – La gara che andrà scena tra poche ora allo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze sarà certamente particolare ed inusuale. Trattandosi, infatti, del recupero della sfida sospesa lo scorso primo dicembre, Fiorentina-Inter verrà ripresa dallo 0-0 del 17′ minuto. Ne consegue che i due club dovranno rispettare il regolamento della Serie A, che tra le diverse norme impone anche quella di schierare in campo solo i calciatori che erano già tesserati al momento della partita interrotta, in questo caso appunto Fiorentina-Inter. Simone Inzaghi e soprattutto Vincenzo Palladino, dunque, si troveranno con una serie di giocatori indisponibili per il recupero della quattordicesima giornata di Serie A.

Chi sono i calciatori indisponibili per Fiorentina-Inter? Tutti gli assenti del recupero della 14ª giornata di Serie A

GLI INDISPONIBILI DI INZAGHI – Il mercato di gennaio si è appena concluso e sia Fiorentina che Inter hanno effettuato una serie di operazioni. Sponda nerazzurra, balza all’occhio l’unico acquisto ufficializzato: quello di Nicola Zalewski che arriva in prestito dalla Roma. Partito comunque col gruppo, mister Inzaghi non potrà utilizzare il polacco nella gara di recupero della 14ª giornata. Non ci saranno, ovviamente, anche Tomas Palacios e Tajon Buchanan, tesserati nerazzurri all’epoca del primo dicembre, ma ora partiti in prestito rispettivamente verso Monza e Villarreal.

GLI ASSENTI DI PALLADINO – Situazioni molto più complicata quella di Palladino, con il club viola che ha messo a segno una serie di colpi in entrata e in uscita nella finestra invernale di calciomercato. Non potranno partecipare a Fiorentina-Inter i neo acquisti Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Michael Folorunsho, Pablo Marí e Cher Ndour. A questi si aggiungono anche i nomi dei calciatori tesserati all’epoca della gara sospesa e ormai ceduti: Martinez Quarta, Christensen, Kayode, Ikone, Valentini, Kouamé e Sottil. Italiano, dunque, si trova davvero a fare la conta, con all’incirca quattordici calciatori disponibili in tutto per il recupero di Fiorentina-Inter.

La lista degli indisponibili per il recupero di Fiorentina-Inter

NON UTILIZZABILI NEL RECUPERO:

INTER: Nicola Zalewski.

FIORENTINA: Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Michael Folorunsho, Pablo Marí e Cher Ndour.

NON UTILIZZABILI PER INFORTUNIO:

INTER: Raffaele Di Gennaro, Joaquin Correa.

FIORENTINA: Yacine Adli