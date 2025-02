Fiorentina-Inter, tre titolari riposano? Probabile formazione – Sky

Fiorentina-Inter si disputerà stasera 6 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione di Simone Inzaghi.

IL PUNTO – Fiorentina-Inter rappresenterà un momento molto importante della stagione dei nerazzurri, stante la possibilità di agganciare il Napoli in testa alla classifica in caso di successo. Il match, che riprenderà dal 16′, ossia dal momento del malore occorso a Edoardo Bove nella prima “edizione” della sfida, si caratterizza per un fattore “particolare” da cui le due squadre potrebbero subire delle conseguenze negative: l’impossibilità di schierare i calciatori non tesserati all’epoca in cui il match avrebbe dovuto svolgersi. E se per l’Inter si tratterà di non poter impiegare “solamente” Nicola Zalewski, per la Fiorentina ciò significherà avere solo 14 giocatori a disposizione.

Fiorentina-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – In Fiorentina-Inter Inzaghi dovrebbe far riposare tre calciatori visti dal primo minuto nel derby pareggiato contro il Milan con il punteggio di 1-1. Si tratta di Benjamin Pavard, Federico Dimarco e Nicolò Barella, al cui posto dovrebbero essere impiegati Yann Bisseck, Carlos Augusto e Davide Frattesi. Come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, a differenza di quanto paventato negli scorsi giorni, in attacco dovrebbe essere riproposta la coppia titolarissima composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.