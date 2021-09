Fiorentina-Inter trasferta peggiore dell’anno: test per replicare a Commisso

Fiorentina-Inter fa parte del ricco martedì dedicato alla Serie A, che oggi inizia il suo primo turno infrasettimanale della stagione. Alle 20.45 al Franchi sarà necessario superare una delle storiche bestie nere.

PARTITA DI VERTICE – Fiorentina-Inter quest’anno non ha un dislivello in classifica. Negli ultimi anni i viola, pur risultando spesso nella parte destra della graduatoria, hanno sempre creato grossi problemi. Ora, invece, sono a -1 e quarti a pari punti con la Roma, con una striscia aperta di tre vittorie di fila. Un problema in più per l’Inter, che al Franchi ha una vera e propria maledizione. Vero, nella scorsa stagione due successi su due (allo scadere dei tempi supplementari in Coppa Italia e 0-2 neanche un mese dopo), ma la storia è fatta di gol nei minuti finali, arbitraggi più che discutibili e risultati pesanti. Stasera ci sarà l’occasione di prendersi una rivincita su tutto il mondo Fiorentina, che ha già alzato i toni con le evitabilissime parole del presidente Rocco Commisso (vedi articolo).

TUTTO DA RIFARE – Le assenze di Joaquin Correa e Arturo Vidal portano Simone Inzaghi a dover mettere mano alla formazione per Fiorentina-Inter. Torna la coppia d’attacco formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, tornata a luccicare sabato dopo il subentro del bosniaco nel 6-1 al Bologna. Non solo: si rivede di sicuro Hakan Calhanoglu e probabilmente pure Ivan Perisic (ma Federico Dimarco è una risorsa da non sottovalutare). Poi c’è Denzel Dumfries, per il quale l’inserimento procede al meglio. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha il dubbio Nicolas Gonzalez e non solo, ma è una squadra forte (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Fiorentina-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).