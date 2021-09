Fiorentina-Inter, tornano Calhanoglu e Perisic dal 1′. Ancora Dzeko – CdS

Fiorentina-Inter, nonostante Arturo Vidal sia ancora in dubbio per una possibile convocazione (vedi articolo), secondo il Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu torna a indossare la maglia da titolare. Come lui anche Ivan Perisic, e Inzaghi chiede gli straordinari a Edin Dzeko.

LA SITUAZIONE – Fiorentina-Inter, Simone Inzaghi prepara la sfida infrasettimanale tenendo conto della situazione in infermeria. Indipendentemente dalla convocazione di Arturo Vidal o meno, torna Hakan Calhanoglu titolare a centrocampo e in panchina, comunque, ci saranno Gagliardini e Vecino. Diverso il discorso per l’attacco, dove il tecnico italiano dovrà insistere su Edin Dzeko dal momento in cui Alexis Sanchez non ha ancora fatto vedere grandi cose. Al Franchi tornerà anche Ivan Perisic titolare a sinistra, mentre a destra ci sarà la conferma di Denzel Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.