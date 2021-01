Fiorentina-Inter, straordinari per Skriniar: unica certezza in difesa

Fiorentina-Inter vedrà alcune rotazioni nella formazione di Antonio Conte. Ma Skriniar, con ogni probabilità, partirà dal primo minuto.

PILASTRO – In Fiorentina-Inter ci saranno diversi avvicendamenti nell’undici nerazzurro. Anche in difesa, dove Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni potrebbero trovare un po’ di riposo. Milan Skriniar sarà invece chiamato al lavoro straordinario. Lo slovacco, in grandissimo spolvero nell’ultimo periodo, sarà titolare sul centrodestra della retroguardia. Non perché Antonio Conte non voglia privarsi di lui, ma perché mancano alternative. Sia Danilo D’Ambrosio sia Matteo Darmian sono rimasti a Milano, le risorse a disposizioni del tecnico si esauriscono. Al suo fianco, i titolari saranno con ogni probabilità Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov.