Fiorentina-Inter, Skriniar in panchina! Con lui un altro acciaccato

Novità in Fiorentina-Inter, Milan Skriniar è in panchina in questa finale di Coppa Italia. Il difensore slovacco non si rivede dalla trasferta a Porto in Champions League. Le formazioni ufficiali (vedi articolo).

