Fiorentina-Inter, sfida di trofei: Dzeko non è il più vincente! − CdS

Fiorentina-Inter è anche una sfida di trofei tra i giocatori in campo. Collettivamente non c’è partita: sono più del doppio (92), rispetto a quelli della Fiorentina (42) , infatti, i trofei vinti in carriera dai giocatori interisti. Ma il giocatore più vincente in campo non è Dzeko, ma è un viola

GARA DI TROFEI − Stasera Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia. L’Inter stravince la sfida dei trofei alzati dai propri giocatori, appunto 92 in totale contro i 42 della Fiorentina. La rosa di Inzaghi è ricca di giocatori d’esperienza e di livello internazionale, capaci di trionfare praticamente ovunque. Quella di Italiano è più giovane, ma comunque altrettanto importante. Basti pensare ad un dato: Edin Dzeko è il giocatore dell’Inter con più trofei tra campo e panchina (9), ma non è il giocatore che ha vinto più trofei in assoluto tra le due squadre. Al primo posto c’è infatti Luka Jovic con 12. Per la verità, per quelli conquistati con il Real Madrid – ben 5, tra cui pure una Champions League –, non si può dire sia stato uno dei protagonisti.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno