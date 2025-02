Fiorentina-Inter, scelta conservativa sul fronte Acerbi? Le ultime – Sky

Fiorentina-Inter sarà il recupero della sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025: Simone Inzaghi ha deciso se schierare Francesco Acerbi dal primo minuto.

LA SITUAZIONE – Fiorentina-Inter si disputerà stasera alle ore 20:45 all’Artemio Franchi di Firenze. La sfida si presenta con un coefficiente molto elevato di tensione, stante l’incidenza degli eventuali tre punti per le ambizioni future delle due compagini. La viola, in caso di successo, si porterebbe a pari merito con la Lazio quarta, alimentando ulteriormente il proprio sogno Champions. I nerazzurri, dal canto proprio, sperano di conseguire una vittoria che significherebbe primato condiviso con il Napoli di Antonio Conte. Su queste basi, entrambe le squadre sanno che è vietato sbagliare.

Fiorentina-Inter, Acerbi dal primo minuto? Inzaghi preferisce la linea conservativa

LA SCELTA – Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non rischierà Francesco Acerbi dal primo minuto della sfida del Franchi. Come riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico piacentino preferisce attendere ancora del tempo prima di impiegare nuovamente dall’inizio il classe 1988, autore sin qui di solo 9 presenze in Serie A. Al suo posto ci sarà il solito Stefan De Vrij, il cui eccellente rendimento negli ultimi mesi ha convinto l’Inter dell’opportunità di esercitare l’opzione per il rinnovo di un anno.