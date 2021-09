Fiorentina-Inter, Saponara dal 1′ in formazione? Le idee di Italiano

Fiorentina-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Per l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A Italiano pensa a Saponara in formazione, anche se come fatto sapere in conferenza stampa non ha ancora deciso (vedi articolo). Fuori a centrocampo Pulgar.

IN BILICO – Per Fiorentina-Inter ci sono dei dubbi di formazione da parte di Vincenzo Italiano. I convocati (vedi articolo) già danno delle indicazioni pesanti: ha recuperato Nicolas Gonzalez, mentre all’ultimo rimane fuori Erick Pulgar a causa di un affaticamento muscolare. Proprio il cileno era stato citato come esempio dal tecnico in conferenza stampa, questo fa sì che Lucas Torreira non avrà più il ballottaggio in mezzo. Con Gaetano Castrovilli che rimarrà in ospedale sino a domani c’è da scegliere poi fra Alfred Duncan, prodotto del settore giovanile dell’Inter, e Youssef Maleh come sostituto. Come interno destro conferma inevitabile per Giacomo Bonaventura, dopo il secondo dei tre gol con cui la Fiorentina ha battuto il Genoa sabato.

LE ALTRE SCELTE – Gonzalez ha superato la rifinitura ed è convocato per Fiorentina-Inter, ma non è ancora certo il suo utilizzo. Italiano potrebbe mettere dal 1′ Riccardo Saponara, in un ottimo momento di forma e anche lui reduce da un gol al Ferraris. Dall’altra parte, invece, più José Maria Callejon di Riccardo Sottil con Dusan Vlahovic indiscusso riferimento centrale. In difesa a sorpresa torna fra i convocati Lorenzo Venuti, che aveva avuto un infortunio alla spalla contro l’Atalanta nove giorni fa. Dovrebbe comunque partire dal 1′ Alvaro Odriozola, con l’altro ex Cristiano Biraghi a sinistra. I due centrali saranno Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta (favorito su Igor), in porta c’è Bartlomiej Dragowski nonostante le buone parole recenti nei confronti di Pietro Terracciano. Questa la probabile formazione di Italiano per Fiorentina-Inter: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.