Fiorentina-Inter rinviata per il malore a Bove: data ‘obbligata’ sul recupero

Fiorentina-Inter non si giocherà né oggi né questa settimana, dopo la sospensione per il malore a Bove. E non si potrà completare nemmeno nel 2025. C’è una prima data, per non dire unica, legata al recupero.

LO STOP – Cosa dice il regolamento su Fiorentina-Inter? La partita è stata interrotta all’inizio del 17’ (16:02 il momento esatto in cui fischia l’arbitro Daniele Doveri per permettere i soccorsi), dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove. La Lega Serie A prevede che si debba ripartire dal momento esatto della sospensione e “come” si è interrotto il gioco. Ossia con la rimessa laterale assegnata dall’assistente che ha dato palla fuori prima del gol di Lautaro Martinez. Si riprenderà dallo 0-0 e si giocheranno i 29’ restanti del primo tempo più la ripresa. I biglietti varranno anche per il recupero di Fiorentina-Inter, visto che non era iniziato il secondo tempo. Le squadre potranno modificare liberamente formazione (se, per esempio, non dovesse esserci Bove non sarà considerato cambio).

Quando si recupera Fiorentina-Inter dopo il malore di Bove? La data

IL CALENDARIO – Non si può giocare domani Fiorentina-Inter perché i viola mercoledì alle 21 hanno l’ottavo di finale di Coppa Italia in casa con l’Empoli. E non lo prepareranno certo in condizioni ottimali visto quanto avvenuto a Bove. Non ci sono date disponibili per tutto il 2024, né a gennaio. Perché l’Inter inizia il 2025 con la Supercoppa Italiana e nella prima settimana utile avrà il recupero col Bologna (mercoledì 15 gennaio alle 20.45). Dopo questa partita, i successivi due infrasettimanali saranno occupati dagli ultimi due turni di Champions League. Si va quindi a febbraio: il primo mercoledì, il 5, è la prima e unica data disponibile al momento. Anche perché nel weekend successivo si gioca Inter-Fiorentina, ossia il match di ritorno (24ª giornata).