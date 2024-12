Fiorentina-Inter rinviata, cosa emerge dal consiglio straordinario della Lega Serie A

La Lega Serie A convoca un consiglio straordinario per fare luce sul rinvio di Fiorentina-Inter dopo il malore di Edoardo Bove. Ecco cosa emerge.

CONSIGLIO STRAORDINARIO – Sotto agli occhi terrorizzati di tutti i presenti all’Artemio Franchi di Firenze l’arbitro Daniele Doveri ha – giustamente – optato per la sospensione di Fiorentina-Inter. Il malore di Edoardo Bove, sopraggiunto al 17′ del primo tempo della gara, ha scatenato allarme e preoccupazione. Tali da impedire ai compagni e colleghi di proseguire sul campo. La sfida della quattordicesima giornata di campionato, come emerso sin da subito, è stata quindi rinviata a data da destinarsi. Oggi pomeriggio la Lega Serie A si è riunita in un consiglio straordinario convocato proprio per discutere e ufficializzare il recupero di Fiorentina-Inter.

Fiorentina-Inter rinviata, la decisione del consiglio della Lega Serie A

L’ORDINE DEL GIORNO – Oltre a sottolineare il rinvio di Fiorentina-Inter e a spiegare che la sfida di Coppa Italia della squadra di Raffaele Palladino, in programma mercoledì, verrà regolarmente disputata, il consiglio straordinario della Lega Serie A non ha aggiunto particolare dettagli. Resta, infatti, ancora nell’ombra la data in cui la gara di ieri, sospesa in seguito al malore di Bove, verrà recuperata. Il mese di febbraio, osservando i calendari delle due squadre e i possibili impegni futuri, resta quello più accreditato per accogliere il match della quattordicesima giornata.