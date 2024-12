Fiorentina-Inter, le probabili formazioni per la 14ª giornata di Serie A

Fiorentina-Inter si giocherà oggi alle 18 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

FIORENTINA-INTER PROBABILI FORMAZIONI CASA – Raffaele Palladino potrà contare sul ritorno in mediana di Yacine Adli per la sfida contro l’Inter, un elemento chiave per il centrocampo viola. Scenderà in campo con il suo 4-2-3-1, tra i pali ci sarà David De Gea. In difesa, sulla destra spazio a Dodo, mentre il centro sarà presidiato da Ranieri, che tornerà a indossare la fascia di capitano, e Comuzzo, punto fermo della retroguardia. Sulla sinistra, Robin Gosens rientrerà da titolare. A centrocampo, Danilo Cataldi sarà regolarmente in campo dopo aver recuperato una condizione ottimale negli ultimi allenamenti. Accanto a lui, il giovane Bove, che in settimana è stato schierato in una posizione più arretrata ma oggi avrà il compito di garantire qualità e dinamismo sulla fascia sinistra. La trequarti vedrà Colpani sulla destra, Beltran al centro e Kean come terminale offensivo.

FIORENTINA-INTER PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – In porta ci sarà Yann Sommer, con una difesa a tre formata da Bisseck, De Vrij e Bastoni. La principale incertezza della vigilia riguardava la scelta tra Darmian e Bisseck come “braccetto” destro: Inzaghi sembra aver optato per il tedesco, garantendo maggiore fisicità contro gli attacchi viola. A centrocampo, Dumfries e Dimarco presidieranno le fasce, mentre la regia sarà affidata a Calhanoglu. Ai suoi lati agiranno Barella e Mkhitaryan, con quest’ultimo preferito per esperienza e capacità di inserirsi in zona offensiva. In attacco, confermata l’intoccabile coppia Thuram-Lautaro Martínez, che ha dimostrato di essere il motore offensivo della squadra, con 11 partenze da titolari insieme su 13 gare di campionato. Davide Frattesi ha smaltito l’infiammazione alla caviglia e sarà regolarmente a disposizione in panchina. Non faranno parte della spedizione in Toscana Benjamin Pavard, fermo ai box da settimane, e Carlos Augusto, rimasto a Milano per un problema muscolare. A questi si aggiunge Francesco Acerbi, ancora indisponibile. Per sopperire alle assenze, Inzaghi ha convocato due giovani classe 2005: Alessandro Calligaris e Mike Aidoo.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

In panchina: Terracciano; Kayode, Parisi, Biraghi, Martinez Quarta, Moreno, Ikoné, Sottil, Kouame, Martinelli.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Fiorentina: Richardson (infortunio), Gudmundsson (infortunio).

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Calligaris; Darmian, Palacios, Aidoo, Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter: Pavard (infortunio), Carlos Augusto (infortunio), Acerbi (infortunio).