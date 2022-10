Fiorentina-Inter, probabili formazioni 11ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Fiorentina-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze per la partita della 11ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni). Solo un successo può permettere al’Inter di tornare davanti alla Juventus – vittoriosa nell’anticipo – in classifica. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Inter in Serie A

FIORENTINA (4-3-3): 1 P. Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi ©; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 72 Barak; 22 Nico Gonzalez, 9 Arthur Cabral, 99 Kouamé.

A disposizione: 31 Cerofoli, 95 Gollini; 7 Jovic, 8 Saponara, 11 Ikoné, 14 Maleh, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 32 Duncan, 38 Mandragora, 42 Bianco, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 10 Castrovilli, 24 Benassi, 33 R. Sottil.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Italiano recupera Jovic ma in attacco è intenzionato a puntare su Arthur Cabral, favorito su Ikoné per completare il tridente. A centrocampo rientra Amrabat dopo la squalifica, mentre Mandragora insidia Barak per una maglia da titolare. In difesa più Martinez Quarta che Igor. Occhio agli ex: Biraghi e Kouamé dal 1′. Solo panchina per Duncan.

Fiorentina-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar ©, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 50 A. Stankovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Altri giocatori: 40 Botis, Brazao; 41 Curatolo, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Ultime notizie e ballottaggi: Un ballottaggio per reparto, con Acerbi, Darmian e Correa favoriti rispettivamente su Bastoni, Dimarco e Dzeko. Inzaghi si affiderà all’undici più in forma.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. E non perdere le dirette pre e post-partita in progamma sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito e attiva la campanella per le notifiche!).