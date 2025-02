Fiorentina-Inter, la probabile formazione: due ipotesi per Inzaghi!

Domani, alle ore 20.45, ci sarà il recupero della quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito la probabile formazione di Fiorentina-Inter.

MATCH – Fiorentina-Inter verrà giocata dai nerazzurri per ben due volte in 4 giorni. La prima sfida sarà domani, alle ore 20.45, quando i meneghini giocheranno fuori dalle mura di San Siro. In questo match non potranno partecipare i nuovi acquisti, trattandosi di un recupero. Nella Fiorentina ci saranno parecchie assenze, alle quali Raffaele Palladino dovrà far fronte. La squadra detentrice dello scudetto, invece, potrà contare su numerosi recuperi tra i quali Hakan Çalhanoğlu e Francesco Acerbi. Il difensore sembra essersi ristabilito completamente. Bisogna capire se c’è la possibilità di rischiarlo dall’inizio oppure concedergli una frazione di gioco nel secondo tempo. La certezza, in entrambi gli allenatori, è che si affronteranno due volte consecutive in un tempo molto ravvicinato e dovranno preparare i due match con interpreti differenti.

Fiorentina-Inter la probabile formazione dei nerazzurri

FORMAZIONE – Fiorentina-Inter vuol dire tanto in termini di classifica ma anche di morale per affrontare le prossime sfide di campionato e Champions League. Simone Inzaghi non farà molti cambi di formazione rispetto alla partita contro i cugini. Un dubbio fra tutti è, appunto, Acerbi, se farlo tornare titolare oppure continuare con Stefan de Vrij. A centrocampo c’è un ballottaggio tra Davide Frattesi e Nicolò Barella, dove il primo potrebbe essere favorito. A destra sicuramente ci sarà Denzel Dumfries e a sinistra Carlos Augusto che probabilmente darà il cambio a Federico Dimarco. In attacco, Lautaro Martinez potrebbe giocare con Mehdi Taremi, perchè Marcus Thuram ha speso molto nel derby. Si ripartirà dal 17′ quando la partita è stata interrotta. Si salterà praticamente la prima parte di studio iniziale per essere aggressivi fin da subito. L’unico ostacolo che divide l’Inter dalla vetta è la Fiorentina.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez.