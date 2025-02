Fiorentina-Inter, la probabile formazione: Inzaghi tiene alta la guardia!

Simone Inzaghi apporta qualche modifica al suo classico undici ma non abbassa comunque la guardia nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A. Ecco la probabile formazione di Fiorentina-Inter.

GUARDIA ALTA – Fiorentina-Inter assume i tratti di una sorta di resa dei conti. Non tanto tra le due squadre, costrette a ritrarsi dal campo lo scorso primo dicembre a causa della sospensione dopo il malore del povero Edoardo Bove, quanto tra i nerazzurri e il Napoli. A separare i campioni in carica dai partenopei, attualmente in testa alla classifica, ci sono solo tre punti e un asterisco. Asterisco, appunto, che concerne il recupero della quattordicesima giornata che andrà in scena proprio alle ore 20.45 di questa sera. Simone Inzaghi non ha intenzione di perdere la chance di acciuffare la squadra di Antonio Conte e per questo tiene alta la guardia: lo rivela la probabile formazione di Fiorentina-Inter, scelta anche considerando le indisponibilità per il recupero.

La probabile formazione di Fiorentina-Inter

I CAMBI – Sono pochissimi i cambi che Inzaghi apporta alla probabile formazione di Fiorentina-Inter, rispetto all’ultimo undici sceso in campo nel derby di domenica scorsa. Questa volontà era già chiara nei giorni precedenti, nonostante filtrasse la possibilità di non vedere dal primo minuto la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Nel giorno del recupero della quattordicesima giornata l’ipotesi viene completamente spazzata via: saranno ancora l’argentino e il francese a comandare l’attacco nerazzurro. Mehdi Taremi resta in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. I cambi di Inzaghi nella probabile formazione di Fiorentina-Inter si focalizzano, piuttosto, tra centrocampo e difesa. Restano a riposo, infatti, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Benjamin Pavard. Ecco chi ci sarà in campo all’Artemio Franchi al loro posto tra poche ore:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrik, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram.