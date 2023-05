Fiorentina-Inter, la prima delle due finali per chiudere al meglio

Fiorentina-Inter assegna alle 21 la Coppa Italia 2022-2023. Allo Stadio Olimpico di Roma c’è da confermarsi campioni, nella prima delle due finali in attesa di Istanbul.

ATTO PRIMO – Due finali in diciassette giorni: si comincia con Fiorentina-Inter. Stasera all’Olimpico di Roma c’è in palio la Coppa Italia, trofeo già vinto un anno fa contro la Juventus. L’obiettivo – manco a dirlo – è bissarlo e confermarsi nella coppa nazionale. Ma è anche una sorta di preparazione per Istanbul, ossia la Champions League, ossia quella che sarà la madre di tutte le partite della stagione. La Fiorentina è un avversario ostico, l’ha dimostrato non solo nei due incroci di Serie A ma in tutti gli ultimi anni. L’Inter dovrà farsi forte del percorso delle coppe, ma anche del cambio di rotta avvenuto dopo lo 0-1 del Meazza di sabato 1 aprile. Quella era la prima partita di un clamoroso tour de force, ora comincia lo sprint finale con trofei e obiettivi in palio.

ULTIMA DI GALA? – Per Fiorentina-Inter si rivede titolare Samir Handanovic. Il portiere sloveno sarà di nuovo capitano, in quella che potrebbe essere la sua ultima finale della carriera. Anche se, in conferenza stampa, ha detto di non sapere ancora quale sarà il suo futuro. Per il resto Simone Inzaghi, che proprio con le coppe si è costruito il rilancio dopo le tante critiche, va con la formazione base delle partite di cartello. Compresa la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, nonostante la buona forma di Romelu Lukaku. Anche Vincenzo Italiano può praticamente contare su tutti i migliori, in primis Arthur Cabral (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Fiorentina-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).