Fiorentina-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Fiorentina-Inter si gioca per la quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Fiorentina e Inter (ore 18): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Fiorentina-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter, domenica 1 dicembre alle 18.

I precedenti di Fiorentina-Inter

Quello di domani sarà il Fiorentina-Inter numero 95 in trasferta. I successi sono 24, contro i 32 successi dei toscani e i 37 pareggi. I gol fatti sono 115, quelli subiti 139. Tenendo conto solo delle gare di Serie A, i gigliati hanno vinto 29 volte, l’Inter 22, mentre i pareggi sono stati 35. 106 reti all’attivo e 129 incassate dai nerazzurri. L’ultimo confronto, a Firenze, ha visto l’Inter vincere con il punteggio di 1-0 una sfida decisiva per aumentare il gap sulla Juventus e creare i presupposti per il successo finale valso il ventesimo scudetto.

Come seguire Fiorentina-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV

Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Fiorentina-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su DAZN 1 (canale 214 Sky) e su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Fiorentina-Inter su DAZN e Sky Sport: i telecronisti

Su Sky Sport la telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre DAZN ha scelto la coppia Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Gli indisponibili della partita

Fiorentina: Richardson (infortunio).

Inter: Pavard (infortunio), Carlos Augusto (infortunio), Acerbi (infortunio).

L’arbitro della partita

Arbitro: Daniele Doveri (sezione di Roma)

Assistenti arbitrali: Costanzo-Scarpa M.

Quarto ufficiale: Marinelli

Arbitro VAR: Mazzoleni

Assistente VAR: Paganessi

Conferenza stampa Palladino e intervista Inzaghi

Raffaele Palladino: «». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico della Fiorentina.

Simone Inzaghi: «». Clicca qui per l’intervista integrale del tecnico dell’Inter.

Verona-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

In panchina:

Allenatore: Raffaele Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina:

Allenatore: Simone Inzaghi