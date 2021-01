Fiorentina, Prandelli perde due calciatori importanti prima dell’Inter

Cesare Prandelli Fiorentina

In Fiorentina-Inter, Cesare Prandelli sarà costretto a fare a meno di due calciatori molto importanti: Gaetano Castrovilli e Nikola Milenkovic. Ecco il motivo

TEGOLA – Gaetano Castrovilli è stato espulso al 61′ della gara contro il Torino. Esattamente dieci minuti dopo, è stato estratto il rosso anche all’indirizzo di Nikola Milenkovic. Per questo motivo, Cesare Prandelli sarà costretto a fare a meno di loro in Fiorentina-Inter, match valido per la 21esima giornata di serie A, in programma venerdì prossimo allo stadio Artemio Franchi. Castrovilli è stato espulso per un fallo su Lukic: il direttore di gara aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, tornando sui suoi passi grazie all’ausilio del VAR, e giudicando il contatto meritevole di rosso diretto solo in un secondo momento. Al 71′, è arrivato anche il rosso diretto per Milenkovic. Doppia tegola importante per Prandelli, ad una settimana dalla sfida contro i nerazzurri.