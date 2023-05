Fiorentina-Inter, MVP della finale premiato da Socios! Non unica iniziativa

Fiorentina ed Inter si sfideranno domani sera all’Olimpico: in palio la Coppa Italia 2022/2023. L’MVP della finalissima sarà premiato dallo sponsor Socios.com. Non l’unica iniziativa

MVP – L’Inter mercoledì si gioca la Coppa Italia contro la Fiorentina. Per il secondo anno consecutivo l’MVP del match sarà premiato, in campo, da Socios.com. Non l’unica iniziativa per la gara: «Per il secondo anno consecutivo, al termine della gara, sarà premiato sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by Socios.com, che sarà assegnato al miglior giocatore della sfida, sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Nei giorni successivi al match, invece, gli utenti di Socios potranno aggiudicarsi i palloni dei gol della Finale attraverso l’app Socios.com. Come già avviene in campionato, i palloni saranno raccolti durante la partita, la loro autenticità sarà verificata su Gameused.com powerd by Chiliz, la Blockchain dello sport, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone».