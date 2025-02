Fiorentina-Inter, le probabili formazioni per il recupero della 14ª giornata

Fiorentina-Inter si giocherà oggi alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze: queste sono le probabili formazioni dei due allenatori per il recupero della quattordicesima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CASA – Raffaele Palladino è in totale emergenza per la partita tra Fiorentina e Inter di questa sera alle ore 20.45. L’allenatore ex Monza ha solamente 14 giocatori a disposizione di cui tre in condizioni non ottimale: Yacine Adli, Danilo Cataldi e Andrea Colpani. Almeno uno di questi comunque dovrà giocare ed è molto probabile che la scelta ricada su Cataldi davanti alla difesa accanto al sicuro titolare Rolando Mandragora. Dietro Pietro Comuzzo dovrà fare il terzino nell’insolito 4-4-2 pensato da Palladino, che è andato molto bene nei precedenti due incontri. Dodo farà da esterno alto, ma è certo il suo aiuto alla difesa in fase di non possesso.

PROBABILI FORMAZIONI IN TRASFERTA – Simone Inzaghi non può avere questi problemi perché di mercato non ne è stato fatto. Solo Nicola Zalewski è indisponibile e si unisce al già infortunato Joaquin Correa che manca da più di qualche settimana. L’allenatore piacentino pensa a diversi cambi in occasione di Fiorentina-Inter ed i primi saranno in difesa. Uno su tutti è il ritorno dal primo minuto di Francesco Acerbi, che l’ultima volta ha avuto una ricaduta a Verona. Assieme a lui il rientrante Yann Bisseck ed il diffidato Alessandro Bastoni.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (4-4-2): de Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Cataldi, Mandragora, Beltran; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: 1 P.Terracciano, 65 Parisi 22 Moreno, 64 Harder, 29 Adli, 24 Richardson 23 Colpani, 63 Caprini, 66 Rubino 30 Martinelli.

Indisponibili: Bove, Fagioli, Folorunsho, Ndour, Pablo Marì, Zaniolo.

Diffidati: Gosens, Mandragora.

Allenatore: R. Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Taremi, Lautaro Martinez.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 28 Pavard, 6 De Vrij, 36 Darmian, 7 Zielinski, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco, 8 Arnautovic, 9 Thuram.

Indisponibili: Correa, Zalewski.

Diffidati: Bastoni.

Allenatore: S. Inzaghi