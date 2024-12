Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi con Bisseck dal 1′! Tornano i big

Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre

SCONTRO AL VERTICE – Fiorentina-Inter è certamente una delle sfide più attese della quattordicesima giornata di Serie A. Sia la squadra di Raffaele Palladino che quella di Simone Inzaghi sono appaiate al secondo posto in classifica a quota 28 punti, alle spalle del Napoli di Antonio Conte che blinda il primo posto battendo il Torino di misura allo stadio Olimpico. Entrambi gli allenatori vanno quindi alla ricerca di conferme per proseguire l’ottimo cammino finora fatto in Serie A e per non perdere troppo terreno dagli azzurri. Di seguito le formazioni ufficiali.

Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodò, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltrán, 4 Bove; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 3 Biraghi, 5 Pongracic, 7 Sottil, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 11 Ikoné, 22 Moreno, 24 Richardson, 28 Martinez Quarta, 33 Kayode, 65 Parisi, 99 Kouame.

Allenatore: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Come seguire Fiorentina-Inter IN DIRETTA

