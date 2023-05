Fiorentina-Inter 1-2… LAUTARO MARTINEZ FIRMA IL SECONDO TROFEO!

Termina sul punteggio di 1-2 Fiorentina-Inter, sfida valevole per la finale di Coppa Italia. Ecco quanto successo allo stadio Olimpico in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-2 (vedi report)

OCCASIONI – Succede tutto nella seconda parte di questo secondo tempo, dopo un inizio di ripresa avaro di grosse occasioni. La prima palla pericolosa arriva al 73′ sui piedi di Nico Gonzalez, che impegna Samir Handanovic in un’ottima parata con una conclusione sul primo palo. Pochi minuti dopo, al 77′, è l’Inter ad avere sui piedi una gigantesca palla gol: il neoentrato Romelu Lukaku sfonda sulla destra, palla in mezzo con Robin Gosens che arriva sul secondo palo ma, ostacolato da Dodo, non riesce a spingere in rete a porta sguarnita. Neanche un secondo per respirare, perché al 79′ è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa: spinta in attacco, la squadra di Vincenzo Italiano si vede negare un gol già fatto quando Samir Handanovic respinge un tiro ravvicinato di Luka Jovic, salvando il risultato.

ANCORA CAMPIONI – Ancora pericolo in area nerazzurra all’88’ con il solito Nico Gonzalez che semina il panico, ma i viola non riescono a sfruttare l’occasione con Handanovic che finisce per bloccare la sfera con le mani anche grazie a un prodigioso intervento difensivo di Matteo Darmian. Nei cinque minuti di recupero finali la Fiorentina prova ad assaltare con tutte le forze l’area dell’Inter alla ricerca del gol del pareggio, andandoci ancora vicino con Jovic al 92′, il cui colpo di testa sfila fuori di un soffio. Con il pari che non arriva… L’INTER È DI NUOVO LA VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA!

FIORENTINA-INTER 1-2

Nico Gonzalez al 3′, Lautaro Martinez al 29′ e al 37′