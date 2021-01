Fiorentina-Inter, la squadra di Prandelli subito in campo: il programma

Cesare Prandelli Fiorentina

Fiorentina-Inter è la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 15.00. I viola di Prandelli, che dovranno fare a meno di Pezzella (vedi articolo), sono tornati in campo dopo la vittoria con il Cagliari

SUBITO IN CAMPO – Fiorentina-Inter è la sfida in programma mercoledì alle ore 15.00, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Cesare Prandelli potrebbe recuperare Frank Ribery (vedi articolo), ma dovrà fare a meno di German Pezzella, infortunatosi ieri nella sfida con il Cagliari. I viola intanto tornano subito in campo per iniziare la preparazione in vista dei nerazzurri di Antonio Conte: allenamento defaticante per la squadra di Prandelli.