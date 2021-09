Fiorentina-Inter, Italiano senza Castrovilli. Gonzales dalla panchina – CdS

Fiorentina-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Italiano, tecnico dei viola, dovrà fare a meno di Castrovilli. Nico Gonzales, acciaccato, partirà dalla panchina. La probabile formazione dal Corriere dello Sport

IN CAMPO – Fiorentina-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Italiano, tecnico dei viola, per la sfida del “Franchi” dovrà rinunciare ad una pedina importante: non recupera, infatti, Gaetano Castrovilli, che non figura nemmeno tra i convocati del match. Problemi anche per Nico Gonzales: l’argentino, infatti, dovrebbe partire dalla panchina. Italiano dovrebbe così varare un 4-3-3 con Dragowski in porta, difesa formata da Igor e Milenkovic in mezzo, con Odriozola a destra e l’ex nerazzurro Biraghi a sinistra. A centrocampo agiranno Saponara, Torreira e Duncan, altro ex Inter. In attacco, a supporto di Vlahovic, ci saranno Sottil e Callejon.

Fonte: Corriere dello Sport