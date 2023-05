Fiorentina-Inter, per Italiano ancora dubbi! La probabile formazione – SM

A poche ore da Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia in scena stasera all’Olimpico, Sportmediaset informa sulla probabile formazione che metterà in campo Italiano. Ecco alcuni dubbi dell’allenatore viola.

PROBABILE FORMAZIONE – Il grande giorno di Fiorentina-Inter è finalmente arrivato. Stasera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia. Come fa sapere Daniele Miceli, in collegamento con Sportmediaset, per l’occasione Vincenzo Italiano sceglie l’assetto migliore per la sua squadra. Per l’allenatore della Fiorentina, che scenderà in campo col 4-2-3-1, rimangono ancora un paio di dubbi. Nel settore difensivo, infatti, è incerto il giocatore che si posizionerà al fianco di Milenkovic. Il ballottaggio è fra Martinez Quarta, espero di finali, e Ranieri. Proprio quest’ultimo sembra essere il favorito nelle ultime ore. Punto interrogativo anche a centrocampo, ma Castrovilli dovrebbe avere più chance di Mandragora. Di seguito la probabile formazione di Italiano per Fiorentina-Inter.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Dodò; Castrovilli, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral

Fonte: Sportmediaset – Daniele Miceli