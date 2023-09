Fiorentina-Inter, Italiano punta su Beltran. Diversi ballottaggi – CdS

Prosegue il conto alla rovescia per Fiorentina-Inter di domani sera a San Siro. Dopo la gara di UEFA Conference League, Vincenzo Italiano studia le scelte di formazione. Spazio a Beltran davanti, con diversi ballottaggi ancora da risolvere, come riporta il Corriere dello Sport.

POSSIBILI SCELTE – Per Fiorentina-Inter, Vincenzo Italiano studia le possibili scelte di formazione. In attacco spazio a Beltran, con Nzola che partirà dalla panchina anche dopo la prestazione non convincente in UEFA Conference League contro il Rapid Vienna. A centrocampo turno di riposo previsto per Arthur, con il ritorno da titolare di Duncan. Difficile che Nico Gonzalez invece riposi. Tanti i ballottaggi ancora da risolvere: in porta lotta tra Terracciano e Christensen, mentre a destra Kayode si gioca una maglia da titolare con Dodo. A sinistra Biraghi favorito su Parisi, mentre al centro è inamovibile Milenkovic con uno fra Martinez Quarta e Ranieri.

Fonte: Corriere dello Sport, Ilaria Masini