Fiorentina-Inter, Irrati al limite: due casi sono dubbi. Moviola − CdS

Massimiliano Irrati ha arbitrato Fiorentina-Inter. Gara tutto sommato gestita bene dal fischietto di Pistoia, anche se due ci sono due casi da moviola interessanti

MOVIOLA − Gara da 6 per Irrati di Pistoia. Il fischietto toscano ha arbitrato la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter fischiando poco, utilizzando un metro largo e uscendo i cartellini solamente nel secondo tempo. Tutto sommato la prestazione è OK. Ma in casa nerazzurra qualcosina si può recriminare o comunque non convincono due decisioni. Il primo è il contatto Dzeko-Terracciano, con il bosniaco travolto dal portiere in uscita. In questo caso Irrati considera chiusa l’azione con il tiro del Cigno. Il secondo è il retropassaggio di Castrovilli verso il proprio portiere non considerato sanzionabile. Sorge qualche dubbio.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Ghiacci