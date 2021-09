Fiorentina-Inter, Inzaghi verso il ritorno di tre giocatori a centrocampo

Si avvicina Fiorentina-Inter, match valido per quinta giornata di campionato. I nerazzurri sono a caccia della seconda vittoria di fila. Come riporta Sport Mediaset, Inzaghi punta al rientro di tre giocatori

ULTIME − Fiorentina-Inter -1. I nerazzurri vogliono ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il grande successo in casa contro il Bologna per 6-1. In vista della gara di domani, Simone Inzaghi è alle prese con l’undici da schierare in campo. A centrocampo, dovrebbero ritornare dal primo minuto Ivan Perisic a sinistra al posto di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu per Matias Vecino. Inoltre, a destra Matteo Darmian potrebbe riprendersi la corsia. In avanti, Correa out dentro Edin Dzeko con Lautaro Martinez.

Fonte: Sport Mediaset