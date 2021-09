Fiorentina-Inter, Inzaghi si affida a Dzeko! Due rientrano dal 1′: le ultime

Fiorentina-Inter è la sfida valida per la quinta giornata di campionato che andrà in scena stasera alle ore 20.45. Inzaghi, che oltre a Sensi dovrà fare a meno di Vidal e Correa, si affida a Lautaro Martinez e Dzeko mentre sulle fasce propone Dumfries da una parte e Perisic dall’altra (vedi articolo). Due rientrano dal 1′

SCELTE FATTE – Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 20.45, valida per la quinta giornata di Serie A. Simone Inzaghi, rispetto alla partita con il Bologna, dovrà fare a meno di Joaquin Correa (vedi convocati). Ancora indisponibili Stefano Sensi e Arturo Vidal. Il tecnico nerazzurro in attacco si affida dunque a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, quest’ultimo reduce da una doppietta. In difesa tutto confermato con Samir Handanovic in porta e davanti a lui gli intoccabili Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo rientra Hakan Calhanoglu dal 1′ insieme a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sugli esterni agiranno Denzel Dumfries a destra e Ivan Perisic a sinistra: il croato torna dunque titolare dopo aver lasciato il posto a Federico Dimarco nel precedente match di campionato.